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Макей: Беларуси и ЕС надо определить, как упростить прохождение границы

04.06.2019 10:20 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Макей: Беларуси и ЕС надо определить, как упростить прохождение границы
Владимир Макей. Фото из архива

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и ЕС надо сесть за стол переговоров и определиться, как упростить прохождение границы. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это одно из наших многих предложений, которое связано с облегчением режима прохождения нашей совместной границы с Европейским союзом. Что для этого нужно? Нужна прежде всего готовность обеих сторон", - подчеркнул Владимир Макей.

Он отметил, что ознакомился с откликами на форумах касательно этого вопроса: кто-то отмечает проблемы с белорусской стороны, но подавляющее большинство высказывается о задержках со стороны европейских соседей. "Надо просто сесть за стол переговоров и определиться, что нам нужно для того, чтобы и перевозчики, и обычные граждане проходили эту границу в нормальном режиме, чтобы не было такого, что люди ожидают по 10-15 часов, а то и сутки, особенно если это приходится на праздники", - считает министр.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и ЕС надо сесть за стол переговоров и определиться, как упростить прохождение границы. Об этом заявил сегодня журналистам...
 
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