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Лукашенко подтверждает курс на развитие сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности

04.06.2019 10:49 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил стремление Беларуси к дальнейшему развитию сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсисом Гарри, передает корреспондент БЕЛТА.

Визит Фрэнсиса Гарри в Беларусь проходит 3-5 июня. Программа его пребывания включает как встречи с официальными лицами, так и выступление на открытии регионального семинара по актуальным аспектам использования прав на объекты интеллектуальной собственности.

ВОИС - международная организация, координирующая международное сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности. Штаб-квартира находится в Женеве. Членами ВОИС являются 192 государства. Основные цели организации - содействие охране прав на объекты интеллектуальной собственности посредством сотрудничества государств, осуществление административных функций по международным соглашениям в сфере интеллектуальной собственности.

Беларуси ВОИС оказывает значительную помощь в развитии национальной системы интеллектуальной собственности. Основные направления сотрудничества - совершенствование законодательства Беларуси в соответствии с международными стандартами, развитие национальной инфраструктуры, внедрение новых информационных технологий, обучение специалистов.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил стремление Беларуси к дальнейшему развитию сотрудничества со Всемирной...
 
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