Макей: успешность ВП - в способности вписаться в новую геополитическую систему координат

Источник материала: БелТА

Владимир Макей

4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Залог успешности "Восточного партнерства" - способность вписаться в новую геополитическую систему координат в Восточной Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на экспертном совещании "10 лет "Восточного партнерства": итоги и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня эта система характеризуется высокой взрывоопасностью как следствие острого дефицита политической воли, обострения идеологических и иных разногласий, разрушения режимов контроля над вооружениями и мер доверия, торговых и информационных войн", - отметил глава МИД.

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Фото Оксаны Манчук