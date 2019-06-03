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Макей: успешность ВП - в способности вписаться в новую геополитическую систему координат
04.06.2019 11:18 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
Владимир Макей
4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Залог успешности "Восточного партнерства" - способность вписаться в новую геополитическую систему координат в Восточной Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на экспертном совещании "10 лет "Восточного партнерства": итоги и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня эта система характеризуется высокой взрывоопасностью как следствие острого дефицита политической воли, обострения идеологических и иных разногласий, разрушения режимов контроля над вооружениями и мер доверия, торговых и информационных войн", - отметил глава МИД.
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Фото Оксаны Манчук
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4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Залог успешности "Восточного партнерства" - способность вписаться в новую геополитическую систему координат в Восточной...
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