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Развитие "Восточного партнерства" должно сопровождаться диалогом между ЕС и ЕАЭС - Макей
04.06.2019 11:16 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Развитие "Восточного партнерства" должно сопровождаться диалогом между ЕС и Евразийским экономическим союзом. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая сегодня на экспертном совещании "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.
/Будет дополнено/.-0-
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4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Развитие "Восточного партнерства" должно сопровождаться диалогом между ЕС и Евразийским экономическим союзом. Об этом...
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