ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь рассчитывает на усиление экономического взаимодействия со Словакией - Лукашенко

04.06.2019 11:37 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политические и дипломатические отношения Беларуси и Словакии находятся на высоком уровне, однако экономический потенциал двух стран не используется в полной мере. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Национального совета Словакии Андреем Данко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы имеем приличный товарооборот, примерно $220 млн по году, - констатировал  Президент. - Политика здесь сыграла очень важную роль в плане подтягивания к этому уровню (политического и дипломатического взаимодействия. - Прим. БЕЛТА) и торгово-экономического сотрудничества. Это хорошо, но потенциал-то у нас значительно выше. Думаю, если бы был больше $1 млрд товарооборот, это было бы закономерно и нормально".

 

Товарооборот между Беларусью и Словакией за январь-март 2019 года составил $54,5 млн, увеличившись на 18,5% к аналогичному периоду прошлого года. При этом белорусский экспорт достиг $34,2 млн (рост в 1,8 раза), а импорт - $20,3 млн (сокращение на 25,9%).

По итогам 2018 года двусторонний товарооборот был $217,9 млн, увеличившись на 36,3% к уровню 2017 года. Белорусский экспорт в Словакию составил $114 млн (более 194% к уровню 2017 года), импорт - $103,9 млн (102,8%).

Беларусь поставляет в Словакию в основном устройства и принадлежности медицинского назначения, проволоку и скобы из черных металлов, нефтепродукты, полиамиды, синтетические нити, тракторы, закупорочные и упаковочные принадлежности, плиты ДСП, фанеру, мебель. Из Словакии импортируются преимущественно промышленное оборудование, изделия из черных металлов, легковые автомобили и запасные части к ним, кукуруза, изделия из пластмасс.

В Беларуси действуют 11 совместных и 7 иностранных предприятий с участием словацкого капитала.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политические и дипломатические отношения Беларуси и Словакии находятся на высоком уровне, однако экономический потенциал двух стран не...
 
Новости дня
Новости политики
 
Макей призывает объединиться против общих для Европы вызовов и угроз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика