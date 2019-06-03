Беларусь рассчитывает на усиление экономического взаимодействия со Словакией - Лукашенко

Источник материала: БелТА

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политические и дипломатические отношения Беларуси и Словакии находятся на высоком уровне, однако экономический потенциал двух стран не используется в полной мере. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Национального совета Словакии Андреем Данко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы имеем приличный товарооборот, примерно $220 млн по году, - констатировал Президент. - Политика здесь сыграла очень важную роль в плане подтягивания к этому уровню (политического и дипломатического взаимодействия. - Прим. БЕЛТА) и торгово-экономического сотрудничества. Это хорошо, но потенциал-то у нас значительно выше. Думаю, если бы был больше $1 млрд товарооборот, это было бы закономерно и нормально".

Товарооборот между Беларусью и Словакией за январь-март 2019 года составил $54,5 млн, увеличившись на 18,5% к аналогичному периоду прошлого года. При этом белорусский экспорт достиг $34,2 млн (рост в 1,8 раза), а импорт - $20,3 млн (сокращение на 25,9%).

По итогам 2018 года двусторонний товарооборот был $217,9 млн, увеличившись на 36,3% к уровню 2017 года. Белорусский экспорт в Словакию составил $114 млн (более 194% к уровню 2017 года), импорт - $103,9 млн (102,8%).

Беларусь поставляет в Словакию в основном устройства и принадлежности медицинского назначения, проволоку и скобы из черных металлов, нефтепродукты, полиамиды, синтетические нити, тракторы, закупорочные и упаковочные принадлежности, плиты ДСП, фанеру, мебель. Из Словакии импортируются преимущественно промышленное оборудование, изделия из черных металлов, легковые автомобили и запасные части к ним, кукуруза, изделия из пластмасс.

В Беларуси действуют 11 совместных и 7 иностранных предприятий с участием словацкого капитала.

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