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Макей призывает объединиться против общих для Европы вызовов и угроз
04.06.2019 11:28 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
Во время совещания
4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава МИД Беларуси Владимир Макей считает необходимым объединиться против сквозных, общих для Восточной и Западной Европы вызовов и угроз. Об этом он заявил сегодня на экспертном совещании "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.
/Будет дополнено/. -0-
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4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава МИД Беларуси Владимир Макей считает необходимым объединиться против сквозных, общих для Восточной и Западной Европы...
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