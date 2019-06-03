Макей призывает объединиться против общих для Европы вызовов и угроз

Источник материала: БелТА

Во время совещания

4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава МИД Беларуси Владимир Макей считает необходимым объединиться против сквозных, общих для Восточной и Западной Европы вызовов и угроз. Об этом он заявил сегодня на экспертном совещании "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

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