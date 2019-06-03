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Румас и Рапота обсудили подготовку программы действий по интеграции в СГ

04.06.2019 12:07 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Румас и Рапота обсудили подготовку программы действий по интеграции в СГ
Фото из архива

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота обсудили в Минске подготовку программы действий по интеграции в Союзном государстве, передает корреспондент БЕЛТА.

Сводный документ планируется подготовить к 21 июня - договоренность достигнута по итогам прошедших в мае переговоров Сергея Румаса с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. В том числе такую задачу в Нур-Султане на полях саммита Евразийского экономического союза перед главами правительств поставили президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин. После того, как стороны найдут точки соприкосновения по всем вопросам, главы государств условились провести встречу на высшем уровне для обстоятельного и подробного обсуждения всех российско-белорусских вопросов и дальнейшего системного взаимодействия.

"К 21 июня мы должны иметь согласованную обновленную программу действий, - отметил Сергей Румас. - На 70% мы сходимся. Группы работают, я практически ежедневно заслушиваю отчеты, как все движется. И для себя поставил такую задачу, чтобы уже к разговору с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым. - Прим. БЕЛТА) мы на 90% согласовали позиции".

Также на повестке дня встречи была тема предстоящего союзного Совмина, другие вопросы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота обсудили в Минске подготовку...
 
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