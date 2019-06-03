Глава МИД рассказал об упрощении процедуры прохождения границы

Необходимо организовать переговоры по тематике очередей и других трудностей при пересечении границы.

Об этом заявил журналистам глава МИД Беларуси Владимир Макей 4 июня перед началом экспертного семинара «10 лет Восточному партнерству: итоги и перспективы».

Он отметил, что с трудностями на границе с Евросоюзом сталкиваются многие белорусские граждане. Они говорят, что часто при приходится часами ждать в очереди. Вопрос долгое время остается открытым, к решению данных проблем следует сесть за стол переговоров.

По словам Макея, свои предложения по облегчению прохождения границы белорусская сторона высказала в Брюсселе в мае на мероприятиях, посвященных !0-летию Восточного партнерства.

«Это одно из наших многих предложений, которое связано с облегчением режима прохождения нашей совместной границы с Европейским союзом. Что для этого нужно? Нужна прежде всего готовность обеих сторон», – сказал Макей.

По его словам, он ознакомился с откликами на форумах в интернете касательно этого вопроса: кто-то отмечает проблемы с белорусской стороны, но подавляющее большинство высказывается о задержках со стороны европейских соседей.

«Надо просто сесть за стол переговоров и определиться, что нам нужно для того, чтобы и перевозчики, и обычные граждане проходили эту границу в нормальном режиме, чтобы не было такого, что люди ожидают по 10-15 часов, а то и сутки, особенно если это приходится на праздники», – цитирует слова Макея БЕЛТА .

Часто в очередях стоят водители большегрузных автомобилей, однако с трудностями сталкиваются и белорусы, выезжающие на легковых автомобилях в Литву и Польшу. Им приходится долгое время стоять в ожидании европейского таможенного и пограничного контроля.