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Москва понимает стремление Минска развивать отношения с ЕС
04.06.2019 14:12 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Дальнейшее развитие взаимодействия между Беларусью и ЕС и подписание базового соглашения должны стоять на первом месте в двусторонних отношениях. Россия понимает это стремление.
Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей журналистам 4 июня перед экспертным совещанием по тематике 10-летия «Восточного партнерства».
По словам главы МИД Беларуси, тему развития отношений республики и ЕС он обсуждал и с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Беларусь участвует в европейской инициативе «Восточное партнерство» и считает, что нужно выстраивать отношения со всеми зарубежными партнерами.
«В последнее время, на наш взгляд, Россия стала больше понимать, что участие Беларуси в инициативе "Восточное партнерство" не направлено против России», – заявил глава МИД республики.
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Дальнейшее развитие взаимодействия между Беларусью и ЕС и подписание базового соглашения должны стоять на первом месте в двусторонних отношениях. Россия...
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