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Москва понимает стремление Минска развивать отношения с ЕС

04.06.2019 14:12 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Дальнейшее развитие взаимодействия между Беларусью и ЕС и подписание базового соглашения должны стоять на первом месте в двусторонних отношениях. Россия понимает это стремление.

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей журналистам 4 июня перед экспертным совещанием по тематике 10-летия «Восточного партнерства».

По словам главы МИД Беларуси, тему развития отношений республики и ЕС он обсуждал и с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Беларусь участвует в европейской инициативе «Восточное партнерство» и считает, что нужно выстраивать отношения со всеми зарубежными партнерами.

«В последнее время, на наш взгляд, Россия стала больше понимать, что участие Беларуси в инициативе "Восточное партнерство" не направлено против России», – заявил глава МИД республики.

 
 
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Дальнейшее развитие взаимодействия между Беларусью и ЕС и подписание базового соглашения должны стоять на первом месте в двусторонних отношениях. Россия...
 
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