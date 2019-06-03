Москва понимает стремление Минска развивать отношения с ЕС

Дальнейшее развитие взаимодействия между Беларусью и ЕС и подписание базового соглашения должны стоять на первом месте в двусторонних отношениях. Россия понимает это стремление.

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей журналистам 4 июня перед экспертным совещанием по тематике 10-летия «Восточного партнерства».

По словам главы МИД Беларуси, тему развития отношений республики и ЕС он обсуждал и с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Беларусь участвует в европейской инициативе «Восточное партнерство» и считает, что нужно выстраивать отношения со всеми зарубежными партнерами.

«В последнее время, на наш взгляд, Россия стала больше понимать, что участие Беларуси в инициативе "Восточное партнерство" не направлено против России», – заявил глава МИД республики.