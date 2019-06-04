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Андреа Викторин: в отношениях ЕС и Беларуси есть сложности
05.06.2019 11:02 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин на экспертном семинаре «10 лет Восточному партнерству: итоги и перспективы» 4 июня в Минске рассказала, почему отношения Беларуси и ЕС «буксуют».
Как отметила представитель ЕС в Беларуси, у Евросоюза есть желание видеть в нашей стране реформы, способные улучшить жизнь людей и приблизить их к европейскому уровню.
«Это касается наших стремлений по укреплению демократических структур, улучшению доступа граждан к правосудию, борьбе с коррупцией и поддержке свободных и независимых меди. ЕС предлагает поддержку в продвижении реформы правовой сферы, делая акцент на верховенстве закона и судебной реформе. В настоящее время в тесном сотрудничестве с белорусскими властями мы работаем над проектом в сфере верховенства права», - цитирует Викторин
Викторин также отметила, что ЕС настаивает на прозрачности, четких правилах и юридических реформах, которые способствовали ли бы созданию благоприятной деловой среды. Также в ЕС важным условием для отношений с Беларусью называют диалог с гражданским обществом - эти условия являются ключевыми приоритетами для партнерства.
При этом глава представительства ЕС подчеркнула, что деятельность Восточного партнерства направлена на сближение стран-членов с Европейским союзом и никогда не была направлена против кого-то.
Напомним, что накануне глава МИД Беларуси Владимир Макей
Отметим, что 30 мая завершились переговоры МВД Беларуси по реадмиссии с ЕС, однако между сторонами остались неулажнные вопросы, отметил ранее глава департамента по гражданству и миграции Беларуси Алексей Бегун. В частности, стороны так и
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Глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин на экспертном семинаре «10 лет Восточному партнерству: итоги и перспективы» 4 июня в Минске рассказала,...
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