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Лукашенко встретился в Минске с Кучмой
05.06.2019 11:39 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
5 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко и Леонид Кучма тепло приветствовали друг друга. "Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему", - сказал глава государства.
Леонид Кучма назвал такое мнение белорусского лидера положительным сигналом.
"Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе", - подчеркнул Александр Лукашенко.
"Они знают мое давнее отношение к Беларуси, знают наши добрые хорошие отношения", - согласился Леонид Кучма.
Президент Беларуси на встрече особо отметил развитие двустороннего сотрудничества с Украиной. "Вы же все-таки Президент Украины (бывших не бывает), хочу вам сказать, что в прошлом году товарооборот - основа отношений - только официально зарегистрированный $5,5 млрд", - сказал он.
/Будет дополнено/.-0-
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5 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом...
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