Программу по интеграции с РФ согласуют 21 июня

Сводный документ действий по интеграции Беларуси с Россией планируют подготовить к 21 июня, чтобы согласовать его при встрече двух премьер-министров. Позднее его обсудят и президенты.

Об этом стало известно во время встречи Сергея Румаса и государственного секретаря СГ Григория Рапоты. Как сообщает пресс-служба правительства Беларуси, сводный документ действий по интеграции планируется подготовить к 21 июня: такая договоренность была достигнута по итогам прошедших в мае переговоров Сергея Румаса с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

После того, как стороны найдут компромиссы по всем вопросам, будет проведена встреча на высшем уровне для обстоятельного и подробного обсуждения всех российско-белорусских вопросов и дальнейшего системного взаимодействия между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.

«К 21 июня мы должны иметь согласованную обновленную программу действий. На 70% мы сходимся. Группы работают, я практически ежедневно заслушиваю отчеты, как все движется. И для себя поставил такую задачу, чтобы уже к разговору с Дмитрием Анатольевичем мы на 90% согласовали позиции», - отметил Румас.

Напомним, что премьер-министр Сергей Румас 24 мая провел встречу с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили белорусско-российское сотрудничество в торгово-экономической сфере, а также актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.

21 мая на полях саммита в Нур-Султане Александру Лукашенко и Владимиру Путину удалось обсудить вопросы интеграции в рамках СГ. Президенты условились дать поручения советам министров до 21 июня «проработать и сверить встречные планы действий по ключевым направлениям».