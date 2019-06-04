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Программу по интеграции с РФ согласуют 21 июня
05.06.2019 11:40 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сводный документ действий по интеграции Беларуси с Россией планируют подготовить к 21 июня, чтобы согласовать его при встрече двух премьер-министров. Позднее его обсудят и президенты.
Об этом стало известно во время встречи Сергея Румаса и государственного секретаря СГ Григория Рапоты. Как сообщает пресс-служба правительства Беларуси, сводный документ действий по интеграции планируется подготовить к 21 июня: такая договоренность была достигнута по итогам прошедших в мае переговоров Сергея Румаса с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.
После того, как стороны найдут компромиссы по всем вопросам, будет проведена встреча на высшем уровне для обстоятельного и подробного обсуждения всех российско-белорусских вопросов и дальнейшего системного взаимодействия между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.
«К 21 июня мы должны иметь согласованную обновленную программу действий. На 70% мы сходимся. Группы работают, я практически ежедневно заслушиваю отчеты, как все движется. И для себя поставил такую задачу, чтобы уже к разговору с Дмитрием Анатольевичем мы на 90% согласовали позиции», - отметил Румас.
Напомним, что премьер-министр Сергей Румас 24 мая
21 мая на полях саммита в Нур-Султане Александру Лукашенко и Владимиру Путину
Ранее БДГ
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Сводный документ действий по интеграции Беларуси с Россией планируют подготовить к 21 июня, чтобы согласовать его при встрече двух премьер-министров. Позднее его...
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