Лукашенко встретился с Кучмой: «Политика, Леонид, тебя не отпускает никак»

Александр Лукашенко сегодня встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой.

«Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему», - сказал официальный белорусский лидер.

Он считает, что большая часть белорусов с удовлетворением восприняли приезд Кучмы в Беларусь. «И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе», - подчеркнул Александр Лукашенко. Сам он перенес командировку ради этой встречи.

В свою очередь, Кучма позитивно оценил комплименты: «Они знают мое давнее отношение к Беларуси, знают наши добрые хорошие отношения».

Что похвалил в белорусско-украинских отношениях Лукашенко

1. Развитие двустороннего сотрудничества с Украиной: «товарооборот - основа отношений - только официально зарегистрированный $5,5 млрд». При этом белорусский лидер назвал Кучму президентом Украины (потому что «бывших не бывает»).

2. Исключительно доверительный характер отношений. «Политика не изменилась. Вы знаете мои подходы, знаете подходы белорусов по отношению к Украине и украинцам», - заверил Лукашенко.

Совместное решение украинских проблем

«Роль и место Минска в работе трехсторонней контактной группы имеет колоссальное значение. Вы, наверное, хорошо знаете, что раздавались многие голоса, что надо куда-то перенести. Это абсолютный абсурд, который не имеет под собой никаких оснований», - в свою очередь сказал Леонид Кучма.

По его словам, Минск выбран, это единственное место, где можно проводить нормальный диалог. «А с учетом того, как относится власть Беларуси к этим процессам, так вдвойне», - цитирует украинского представителя пресс-служба президента Беларуси.

Леонид Кучма считает есть необходимость совместного решения проблем, которые в настоящее время есть в Украине и рассчитывает на помощь в этом президента и Беларуси.

Представителем Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе назначил Кучму новый президент Украины Владимир Зеленский. Экс-президент Украины уже занимал эту должность, но уходил в отставку после того, как ему исполнилось 80 лет.