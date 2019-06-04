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Лукашенко встретился с Кучмой: «Политика, Леонид, тебя не отпускает никак»
05.06.2019 14:48 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко сегодня встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой.
«Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему», - сказал официальный белорусский лидер.
Он считает, что большая часть белорусов с удовлетворением восприняли приезд Кучмы в Беларусь. «И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе», - подчеркнул Александр Лукашенко. Сам он перенес командировку ради этой встречи.
В свою очередь, Кучма позитивно оценил комплименты: «Они знают мое давнее отношение к Беларуси, знают наши добрые хорошие отношения».
Что похвалил в белорусско-украинских отношениях Лукашенко
1. Развитие двустороннего сотрудничества с Украиной: «товарооборот - основа отношений - только официально зарегистрированный $5,5 млрд». При этом белорусский лидер назвал Кучму президентом Украины (потому что «бывших не бывает»).
2. Исключительно доверительный характер отношений. «Политика не изменилась. Вы знаете мои подходы, знаете подходы белорусов по отношению к Украине и украинцам», - заверил Лукашенко.
Совместное решение украинских проблем
«Роль и место Минска в работе трехсторонней контактной группы имеет колоссальное значение. Вы, наверное, хорошо знаете, что раздавались многие голоса, что надо куда-то перенести. Это абсолютный абсурд, который не имеет под собой никаких оснований», - в свою очередь сказал Леонид Кучма.
По его словам, Минск выбран, это единственное место, где можно проводить нормальный диалог. «А с учетом того, как относится власть Беларуси к этим процессам, так вдвойне», -
Леонид Кучма считает есть необходимость совместного решения проблем, которые в настоящее время есть в Украине и рассчитывает на помощь в этом президента и Беларуси.
Представителем Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе назначил Кучму новый президент Украины Владимир Зеленский. Экс-президент Украины уже занимал эту должность, но уходил в отставку после того, как ему исполнилось 80 лет.
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Александр Лукашенко сегодня встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой. «Политика, Леонид Данилович, тебя не...
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