|
Лавров рассказал об интеграции и о «президентском троне»
06.06.2019 14:21 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Союзный договор - не для того, чтобы выводить кого-то на «президентский трон».
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 5 июня
По словам министра, он не может пока сообщить подробности о предложениях по интеграции в рамках СГ, выдвинутых российской и белорусской сторонами, так как прошло еще слишком мало времени.
Он напомнил, что создана рабочая группа для рассмотрения всего Союзного договора и дополнительных действий. Договор пересмотрят, чтобы понять, что нужно менять по прошествии 20 лет его существования.
«Вопрос серьезный, и он касается экономической, финансовой и налоговой сфер, многого другого», - сказал он.
Лавров также прокомментировал сообщения о том, что президент России Владимир Путин может возглавить общее государство в 2024 году.
«В Союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о том, что его цель - вывести кого-то на «президентский трон». Прочитайте. Вы же профессионалы. Там нет этого», - заявил он.
Напомним, премьер-министр Сергей Румас 24 мая
По итогам встречи Румас сообщил журналистам, что Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Союзный договор - не для того, чтобы выводить кого-то на «президентский трон».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)