Лавров рассказал об интеграции и о «президентском троне»

Союзный договор - не для того, чтобы выводить кого-то на «президентский трон».

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 5 июня интервью РБК .

По словам министра, он не может пока сообщить подробности о предложениях по интеграции в рамках СГ, выдвинутых российской и белорусской сторонами, так как прошло еще слишком мало времени.

Он напомнил, что создана рабочая группа для рассмотрения всего Союзного договора и дополнительных действий. Договор пересмотрят, чтобы понять, что нужно менять по прошествии 20 лет его существования.

«Вопрос серьезный, и он касается экономической, финансовой и налоговой сфер, многого другого», - сказал он.

Лавров также прокомментировал сообщения о том, что президент России Владимир Путин может возглавить общее государство в 2024 году.

«В Союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о том, что его цель - вывести кого-то на «президентский трон». Прочитайте. Вы же профессионалы. Там нет этого», - заявил он.

Напомним, премьер-министр Сергей Румас 24 мая провел встречу с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили белорусско-российское сотрудничество в торгово-экономической сфере, а также актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.

По итогам встречи Румас сообщил журналистам, что Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве.