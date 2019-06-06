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ОАО "Нафтан"

7 июня, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Витебскую область посещает ОАО "Нафтан", сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложат о социально-экономическом развитии региона в целом, а также города Новополоцка и ОАО "Нафтан".

Ожидается, что Александр Лукашенко ознакомится с современными методами управления технологическими процессами производства, осмотрит производственную территорию предприятия. В частности, вниманию Президента представят установку первичной переработки нефти АТ-8 и строящуюся установку замедленного коксования нефтяных остатков.

Как пояснили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим", реализация проекта по строительству комплекса замедленного коксования нефтяных остатков (КЗК) позволит увеличить глубину переработки нефтяного сырья с 72% до 90%, выход светлых нефтепродуктов с 53-55% до 65% и получить новый продукт - нефтяной кокс. Этот продукт используется в качестве топлива в цементной промышленности, а также в энергетике. В смеси с низкосернистым коксом его можно будет применять в металлургии.

Из чуть более $1 млрд прогнозной стоимости комплекса профинансировано уже более 88%. С начала года на строительстве КЗК освоено более $40 млн инвестиций в основной капитал, в целом по ОАО "Нафтан" - более $47 млн инвестиций.

Александр Лукашенко во время посещения предприятия ознакомится также с социальными объектами ОАО "Нафтан".

Там же глава государства проведет совещание по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов, пообщается с представителями трудового коллектива предприятия.

В 2019 году на белорусских НПЗ продолжается реализация двух крупнейших инвестиционных проектов. Помимо КЗК в ОАО "Нафтан", это строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков в ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод". Оба проекта - одни из самых значительных, когда-либо реализованных в Беларуси. Их общая стоимость превышает $2,2 млрд. Как рассказали в "Белнефтехиме", по поручению Президента Беларуси НПЗ ведут модернизацию ускоренными темпами, чтобы завершить строительно-монтажные работы в 2019 году.

Что касается непосредственно проекта на НПЗ в Мозыре, он является уникальным на постсоветском пространстве. Его реализация позволит увеличить выход светлых, более дорогих и востребованных рынком, нефтепродуктов более чем на 10% - до 70%, увеличить глубину переработки нефти до 90%. Прогнозная стоимость проекта составляет более $1,2 млрд, из которых профинансировано уже более $1 млрд. При создании комплекса в том числе используется высокотехнологичное оборудование ведущих компаний Англии, Италии, Франции, России, США, Японии, Швеции и других стран. В 2019 году реализация этого крупнейшего в области нефтепереработки на территории СНГ инвестиционного проекта вошла в завершающую стадию. На объекте ведутся работы по монтажу технологического оборудования, трубопроводов, инженерных сетей.

НПЗ в Новополоцке и Мозыре, безусловно, важны как в разрезе экономики регионов, так и страны в целом. Так, ОАО "Нафтан" в настоящее время занимает 50,4% в объеме промышленного производства области, 7,4% - по республике. Мозырский нефтеперерабатывающий завод формирует 37,5% в объеме промпроизводства Гомельской области и 8% - по стране.

Традиционно во время рабочей поездки речь пойдет и о развитии социальной сферы и выполнении соответствующих стандартов. Это в том числе вопросы качества образования, здравоохранения, социального обслуживания, бытовых услуг, в области торговли, сферах культуры и спорта. Ожидается, что Александр Лукашенко после посещения НПЗ осмотрит крытую тренировочную площадку спортивного учреждения "Хоккейный клуб "Химик", где ознакомится с инфраструктурой и организацией его работы.

Очевидно, что основная цель приезда главы государства на НПЗ и проведения названного совещания состоит в анализе того, насколько эффективно и в сроки выполняются ранее данные поручения по развитию отрасли, а также в рассмотрении дальнейших перспектив с учетом складывающейся обстановки. Как сообщалось БЕЛТА, комплексно стратегия развития нефтеперерабатывающей отрасли рассматривалась на совещании у Президента в июне 2017 года. Тогда Александр Лукашенко потребовал преодолеть спад в нефтепереработке. "Нет необходимости еще раз говорить о важности этого вопроса. Когда-то я уже говорил, что этот вопрос сродни независимости нашего государства. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить энергетическую независимость и безопасность Беларуси", - потребовал Президент. Подробно обсуждалась реализация инвестиционных проектов на "Нафтане" и Мозырском НПЗ. Завершить модернизацию на заводах планировалось именно в 2019 году.

Стоит также отметить, что в последнее время ОАО "Нафтан" часто упоминалось в разрезе ситуации с поставкой в Беларусь "грязной" нефти, после того как "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей российской нефти Urals. Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. 23 мая была окончательно согласована белорусско-российская дорожная карта по вытеснению с территории Беларуси некачественной российской нефти.-0-