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Белорусов среди погибших в ДТП в Дубае нет - МИД
07.06.2019 09:36 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусских граждан нет в числе погибших в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Дубае. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.
"Наших соотечественников нет в списке погибших", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
В Дубае в
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7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусских граждан нет в числе погибших в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Дубае. Эту...
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