Белорусов среди погибших в ДТП в Дубае нет - МИД

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7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусских граждан нет в числе погибших в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Дубае. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

"Наших соотечественников нет в списке погибших", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В Дубае в аварии с туристическим автобусом погибли 15 человек, еще пятеро получили тяжелые травмы. О происшествии сообщает в Twitter полиция города.-0-