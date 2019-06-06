Источник материала: БелТА

7 июня, Новополоцк /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от руководства Витебской области четко видеть стратегию регионального развития. Об этом глава государства заявил сегодня во время посещения ОАО "Нафтан", передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо решать проблемы, видеть стратегию. Должна быть определенная стратегия, примерно как вы пытаетесь или пытались (уже, может, отошли) выстроить стратегию в сельском хозяйстве: когда вы знаете, где построить комплекс на целый район или на два, где что-то объединить, разъединить и в результате получить эффект не только в производстве, но и в экономике. Чтобы видели стратегию", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в стране созданы условия для развития малого и среднего бизнеса, и теперь надо думать о развитии стратегических отраслей и предприятий. "В свое время мы начали модернизировать деревообработку, и у вас немало сделали, - привел он пример. - Если вы здесь не работаете на модернизированных предприятиях, то это вообще плохо для вас, министра и правительства. Это стратегическое направление, но это не ваша придуманная стратегия. Когда-то через колено я всех заставил модернизировать деревообработку. Кричали, вопили - сегодня деревообработка дает результат в целом по стране".

На предприятии главе государства доложили о социально-экономическом развитии Витебской области, Новополоцка и нефтеперерабатывающего завода. Затем Президент ознакомился с современными методами управления производством, посетив на предприятии несколько объектов.

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