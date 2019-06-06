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"Надо драться за свои рынки" - Лукашенко недоволен эффективностью продаж белорусских товаров за рубежом

07.06.2019 11:12 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов высказал недовольство эффективностью продаж белорусских товаров за рубежом, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства привел в пример один из случаев в Украине. Находясь с визитом в этой стране, он поинтересовался, насколько популярны здесь белорусские нефтепродукты. Оказалось, что местные водители недовольны отсутствием на рынке топлива из Беларуси. "Продукт качественный, но, как всегда, хромают продажи. Надо научиться торговать своим продуктом. Надо драться, биться за свои рынки, удерживать их и эффективно продавать тот продукт, который мы производим. В частности, нефтепродукты. Но такая беда и по другим товарам, которые мы производим", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что с момента последнего совещания, где обсуждалась ситуация с модернизацией НПЗ и нефтепереработкой в целом, прошло два года. "Это было инициировано вами - специалистами и руководителями нефтеперерабатывающей отрасли", - отметил он. Примерно столько же времени прошло и с момента назначения новых руководителей "Нафтана" и Мозырского НПЗ, где Президент также планирует побывать в этом году.

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Теги: Минск
 
 
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7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности...
 
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