Лукашенко: стратегические предприятия в Беларуси продавать не собираются

Источник материала: БелТА

7 июня, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. Стратегические предприятия в Беларуси продавать не будут. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с работниками "Нафтана", передает корреспондент БЕЛТА.

"Если у вас бродит мысль в голове, что мы их (НПЗ. - Прим. БЕЛТА) продадим кому-то за бесценок и прочее, выбросьте это из головы. Я по-прежнему придерживаюсь той точки зрения, что стратегические предприятия (не только стратегические, но и другие) мы продавать не собираемся. Это не моя функция: не я их создавал, и даже не вы", - сказал Александр Лукашенко.

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