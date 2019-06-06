ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: стратегические предприятия в Беларуси продавать не собираются

07.06.2019 14:22 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

7 июня, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. Стратегические предприятия в Беларуси продавать не будут. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с работниками "Нафтана", передает корреспондент БЕЛТА.

"Если у вас бродит мысль в голове, что мы их (НПЗ. - Прим. БЕЛТА) продадим кому-то за бесценок и прочее, выбросьте это из головы. Я по-прежнему придерживаюсь той точки зрения, что стратегические предприятия (не только стратегические, но и другие) мы продавать не собираемся. Это не моя функция: не я их создавал, и даже не вы", - сказал Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 июня, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. Стратегические предприятия в Беларуси продавать не будут. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на...
 
Новости дня
Новости политики
 
"Надо драться за свои рынки" - Лукашенко недоволен эффективностью продаж белорусских товаров за рубежом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика