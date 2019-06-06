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Стратегия развития нефтепереработки в Беларуси и специализация предприятий обсуждены на совещании в Новополоцке

07.06.2019 14:35 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Стратегия развития нефтепереработки в Беларуси и специализация предприятий обсуждены на совещании в Новополоцке
Александр Лукашенко

7 июня, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. Стратегия развития нефтепереработки в Беларуси и специализация предприятий обсуждены сегодня на совещании в Новополоцке с участием главы государства. Об этом Президент рассказал во время общения с работниками ОАО "Нафтан", передает корреспондент БЕЛТА.

"Главное, о чем мы говорили, - это завершение модернизации двух заводов и перспективы", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, определено, что НПЗ в Мозыре будет работать по топливному направлению. "Будем работать над глубиной (переработки нефти. - Прим. БЕЛТА), получать светлые нефтепродукты. Но главное - это рынок. Получить сегодня светлых нефтепродуктов можно сколько угодно. Вопрос в том, где будем продавать их, потребит ли это все рынок, - сказал Александр Лукашенко. - Во-вторых, покупая в России нефть, мы конкурируем с ней на рынках, а они у нас общие, все не так просто. У них маневра больше - они могут своим нефтеперерабатывающим предприятиям подешевле нефть закачать и получить большую прибыль, цену сбросить - то, чего мы не можем".

"В этих условиях нам нужно думать о дальнейшей модернизации", - подчеркнул белорусский лидер.

Что касается ОАО "Нафтан" в Новополоцке, то это предприятие, помимо топливной составляющей, в значительной степени будет ориентироваться на дальнейшее развитие выпуска нефтехимической продукции, которая и сейчас, и на перспективу будет востребована другими промышленными производствами.

"Когда мы в этом и начале следующего года закончим модернизацию этих предприятий, посмотрим, как в дальнейшем будем модернизироваться и углубляться", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что в дальнейшем потребуется дополнительная модернизация на предприятиях нефтехимической отрасли, однако это уже будут не такие значительные объемы средств по сравнению с теми, которые за последние годы вложены в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. "В нефтехимические предприятия нам придется еще вкладываться, чтобы они производили нужную для рынка продукцию. Тогда и "Нафтану" будет полегче", - сказал он.

Александр Лукашенко добавил, что также намерен посетить Мозырский нефтеперерабатывающий завод. "Мы где-то уже к концу года посмотрим, каким будет рынок по нефти, нефтепродуктам. И будучи там, уже окончательно определимся по дальнейшей стратегии двух наших НПЗ", - заявил глава государства.

Обращаясь к представителям трудового коллектива ОАО "Нафтан", Президент подчеркнул, что государство и впредь будет всячески способствовать работе этого предприятия. Одновременно он предупредил: "Конечно, будем давить на вас до последнего, чтобы вы эффективно работали. Но и помогать будем. Если вы будете шевелиться, мы всегда будем помогать. Вы эту позицию должны знать - я десятилетиями о ней говорю, и вы видите, что я от нее не отступаю".

Александр Лукашенко в целом отметил: Беларуси повезло в том, что в стране заранее задумались о модернизации НПЗ, еще до налогового маневра в нефтяной сфере в России и других факторов, влияющих на развитие отрасли.

Еще один вопрос, на который обратил внимание белорусский лидер, - реализация товаров. "Мы умеем производить очень качественный продукт. И вы молодцы в этом плане, и Мозырь. Хорошее топливо производите, на рынке спрос на него большой. Но продавать не умеем. Или недостаточно хорошо торгуем этим товаром. Поэтому мы обсудили, как будем действовать дальше, и как продавать готовую продукцию, - сказал Президент. - Об этом мы и говорили, чтобы у нас была мощная компания. Может, ее (Белорусскую нефтяную компанию. - Прим. БЕЛТА) тоже надо подвергнуть модернизации и совершенствованию, чтобы она приносила больший доход от продаж".

Особый акцент Александр Лукашенко сделал на необходимости сохранения и развития социальной базы ОАО "Нафтан". "Главное для нас - это люди, - подчеркнул он. - Надо всячески работать на то, чтобы удерживать здесь людей. Это не только и не столько зарплата сегодня".-0-

 
 
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7 июня, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. Стратегия развития нефтепереработки в Беларуси и специализация предприятий обсуждены сегодня на совещании в Новополоцке с...
 
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