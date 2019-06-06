ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дом правосудия открыли в Бресте на проспекте Машерова

07.06.2019 17:48 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сегодня торжественно открыли Дом правосудия. Четырехэтажное здание возведено на проспекте Машерова неподалеку от главного входа в Брестскую крепость, передает корреспондент БЕЛТА.

Дом правосудия открыли в Бресте на проспекте Машерова

Строился объект по государственной инвестиционной программе и в соответствии с планом мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия города. Новоселье здесь справили сразу четыре суда - областной и три районных, что является уникальным для республики. Общая площадь здания превышает 16 тыс. кв.м - в Беларуси больше только Верховный суд. Общий объем инвестиций составил около $15 млн в эквиваленте.

Принявший участие в церемонии открытия председатель Верховного суда Валентин Сукало назвал брестский Дом правосудия одним из лучших не только в республике, но и в странах постсоветского пространства. "Здесь все соответствует международным стандартам. Хочется, чтобы в таком здании торжествовали только закон, справедливость и милосердие. Чтобы это было не только место, где наказывают виновных, но и восстанавливают справедливость, защищают права потерпевших. Чтобы это здание было настоящим правовым центром Брестской области, здесь оказывалась правовая помощь, правовые консультации, люди получали правовое образование", - сказал Валентин Сукало.

Заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич отметил, что Дом правосудия стал настоящим украшением города. "Глава государства уделяет большое внимание как гарантиям независимости судебной системы, так и созданию надлежащих условий для осуществления правосудия. Здесь созданы очень хорошие условия для судей, а самое главное - для людей, которые будут приходить сюда за защитой своих прав и законных интересов", - подчеркнул он.

С новосельем сотрудников четырех судов поздравил также председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

Дом правосудия открыли в Бресте на проспекте Машерова

После того, как была перерезана символическая красная лента, гости смогли ознакомиться с новостройкой. Здание оборудовано лифтами, элементами безбарьерной среды, имеются рабочие помещения для судей, 23 зала судебных заседаний, в которых одновременно могут разместиться 700 человек. Все судебные заседания будут сопровождаться аудио- и видеозаписью. "Современные информационно-технические возможности позволяют нам рассматривать дела в режиме видеоконференцсвязи, без вызова людей, доставки обвиняемых, которые находятся под стражей. Все доказательства будут исследоваться в режиме видеосвязи в залах судебных заседаний. Это совершенно другой уровень культуры судебного заседания, культуры процесса", - поделился с журналистами председатель Верховного суда.

По объему нагрузки судьи Брестской области находятся на втором месте после столичных коллег. Как сообщила председатель областного суда Тамара Сучок, в месяц на одного судью приходится более 85 дел и материалов. "С учетом количества дел, которые рассматриваются в областном и трех районных судах, это здание будут ежедневно посещать 400-500 человек. На первых порах наши работники будут помогать людям сориентироваться. Для удобства посетителей мы также разместим указатели", - сказала председатель областного суда.

Ожидается, что в октябре Дом правосудия введут в строй в Барановичах.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Бресте сегодня торжественно открыли Дом правосудия. Четырехэтажное здание возведено на проспекте Машерова неподалеку от главного входа в Брестскую крепость,...
 
Новости дня
Новости политики
 
Стратегия развития нефтепереработки в Беларуси и специализация предприятий обсуждены на совещании в Новополоцке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женская кожаная куртка фото в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика