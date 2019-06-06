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Дополнительные меры по совершенствованию строительной деятельности приняты в Беларуси

07.06.2019 19:12 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приняты дополнительные меры по совершенствованию строительной деятельности. Соответствующий указ №222 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документом корректируется указ №26 "О мерах по совершенствованию строительной деятельности" от 14 января 2014 года.

Устанавливается, что заказчики, которые строят жилые помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда или надстраивают такие помещения на мансардных этажах существующих жилых домов, освобождаются от уплаты компенсации в счет усредненной нормы сноса.

В соответствии с указом, средства компенсации в счет усредненной нормы сноса, поступающие в местные бюджеты, будут использоваться не только для строительства жилья для граждан, переселяемых из сносимых жилых домов, но и на возведение объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в микрорайонах многоэтажной жилой застройки.

Кроме того, изменяется состав документов, необходимых для организации аукционов по продаже земельных участков для размещения объектов пятого класса сложности в средних, малых городах и сельской местности. Из перечня исключаются градостроительные паспорта.

Аналогичный подход в названных населенных пунктах устанавливается в отношении земельных участков, которые предназначены для строительства объектов по инвестиционным договорам, заключенным с Республикой Беларусь.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приняты дополнительные меры по совершенствованию строительной деятельности. Соответствующий указ №222 Президент Беларуси Александр...
 
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