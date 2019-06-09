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Лукашенко: тащить в "Динамо" легионеров и не попадать в плей-офф - такие игры не нужны

10.06.2019 11:44 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" должен делать ставку на белорусских игроков. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул сегодня во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко спросил у Игоря Шуневича, который также председательствует в наблюдательном совете ХК "Динамо-Минск", как сейчас обстоят дела в клубе. Президент подчеркнул, что в стране не собираются финансировать легионеров. "Надо брать своих ребят. Естественно, три-четыре легионера: вратаря у нас нет сильного. Его и не будет, если наши не будут стоять в воротах. Да, надо кто-то в первую тройку, но надо ставить своих и играть", - потребовал он.

В конце февраля - начале марта минское "Динамо" сыграло суперсерию против сборной клубов экстралиги. Александр Лукашенко напомнил, что решение организовать этот турнир было принято неслучайно. "Вы сами видели, что наши ни в чем не уступали тем динамовцам, которые играли в прошлом сезоне. Да, можно говорить, что там хромые, больные были. И у тех, и у тех сезон закончился, хромых хватало. Но сама суть игры показала, что, если ребята хотят играть, они играют. Я еще раз повторяю: у каждого две ноги, две руки и голова - и у россиян, и у канадцев, и у американцев, и у наших. Хотят играть и деньги зарабатывать (что тут греха таить) - пусть идут и играют. Не могут - значит, нечего с ними разговаривать. Я говорю о белорусах. А тащить сюда легионеров со всего мира и не попадать в плей-офф - нам такие игры не надо. Зачем бередить душу и сердца болельщиков, они же приходят и переживают", - добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что все усилия должны быть направлены на развитие белорусского спорта и, в частности, хоккея.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" должен делать ставку на белорусских игроков. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул...
 
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