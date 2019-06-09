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Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича

10.06.2019 14:22 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 июня, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым он обратился к главе государства сегодня во время рабочей встречи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня я обратился к главе государства с рапортом об отставке, и он эту отставку принял", - сообщил журналистам Игорь Шуневич по итогам встречи с Президентом.

Руководитель МВД подчеркнул, что его решение об уходе с должности является "выверенным, правильным и своевременным". "Пройден очень длинный и сложный путь работы в министерстве. Многое сделано. В какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать преемственность, динамику, скорость и эффективность принятия решений. И это достаточно сложно - быть актуальным, - сказал он, объясняя причины такого шага. - Во-первых, нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, думая и о своей эффективности, считаю, что пришло время сменить род деятельности. Достаточно долго я нахожусь в должности министра. Может, глаз замылился. Может, нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация, я ее изложил главе государства, он с этим согласился".

Отвечая на вопрос о возможном новом месте работы, Игорь Шуневич отметил, что пока конкретные предложения ему не поступили, однако он надеется принести пользу государству на другой должности. "Жизнь продолжается. Желание и возможность работать есть. В сложившейся ситуации я не вижу абсолютно ничего экстраординарного. Все развивается по спирали. Сидеть сложа руки я точно не буду. Надеюсь быть полезным государству на любой должности", - сказал он.

Игорь Шуневич был назначен министром внутренних дел Беларуси в мае 2012 года. На эту должность он перешел с поста первого заместителя министра внутренних дел - начальника криминальной милиции. До этого работал в КГБ Беларуси, где возглавлял следственное управление, а затем главное управление по контрразведывательному обеспечению правоохранительных и контролирующих органов, борьбе с коррупцией и организованной преступностью.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 июня, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым он...
 
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