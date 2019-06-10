|
Владимир Караник назначен министром здравоохранения
11.06.2019 12:18 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
11 июня, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил на должность министра здравоохранения Владимира Караника, передает корреспондент БЕЛТА.
Владимир Караник родился в 1973 году в Гродно. В 1996 году окончил Гродненский государственный медицинский институт.
С 1996 по 2011 год работал на различных должностях в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова (ранее - Научно-исследовательский институт онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова). Являлся врачом-стажером, младшим научным сотрудником, научным сотрудником отделения торакальной онкопатологии, торакальным хирургом (заведующим) РНПЦ.
С 2011 года по настоящее время занимал пост главного врача Минского городского клинического онкологического диспансера.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 июня, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил на должность министра здравоохранения Владимира Караника, передает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)