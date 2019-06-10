Источник материала: БелТА

11 июня, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей местных органов власти в Могилеве, Лиозненском и Могилевском районах, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства дал согласие на назначение председателем Лиозненского райисполкома Сергея Земченка, который в настоящее время является депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

На должность председателя Могилевского райисполкома согласован Олег Чикида. В 2014-2018 годах он работал первым заместителем председателя Могилевского облисполкома.

Алексей Богайчук, который до настоящего времени являлся советником председателя Могилевского облисполкома, станет главой администрации Ленинского района Могилева.-0-