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Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

11.06.2019 12:22 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июня рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства назначил:

Караника Владимира Степановича - министром здравоохранения;

Герасимова Василия Николаевича - первым заместителем председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь;

Баско Дмитрия Викентьевича - заместителем председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь;

Ледницкую Илону Александровну - членом правления Национального банка Республики Беларусь (на второй срок полномочий).

Президент также дал согласие на назначение:

Земченка Сергея Ричардовича - председателем Лиозненского райисполкома;

Чикиды Олега Ивановича - председателем Могилевского райисполкома;

Богайчука Алексея Сергеевича - главой администрации Ленинского района г.Могилева;

Вовка Виталия Михайловича - генеральным директором открытого акционерного общества "Минский тракторный завод";

Страхара Руслана Борисовича - заместителем председателя Могилевского облисполкома;

Городецкого Дмитрия Николаевича - членом Брестского облисполкома.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июня рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА. Глава государства назначил:...
 
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