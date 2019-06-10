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Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
11.06.2019 12:22 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июня рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства назначил:
Караника Владимира Степановича - министром здравоохранения;
Герасимова Василия Николаевича - первым заместителем председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
Баско Дмитрия Викентьевича - заместителем председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
Ледницкую Илону Александровну - членом правления Национального банка Республики Беларусь (на второй срок полномочий).
Президент также дал согласие на назначение:
Земченка Сергея Ричардовича - председателем Лиозненского райисполкома;
Чикиды Олега Ивановича - председателем Могилевского райисполкома;
Богайчука Алексея Сергеевича - главой администрации Ленинского района г.Могилева;
Вовка Виталия Михайловича - генеральным директором открытого акционерного общества "Минский тракторный завод";
Страхара Руслана Борисовича - заместителем председателя Могилевского облисполкома;
Городецкого Дмитрия Николаевича - членом Брестского облисполкома.
/Будет дополнено/.-0-
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11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июня рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА. Глава государства назначил:...
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