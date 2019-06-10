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Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве КГК
11.06.2019 12:22 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
11 июня, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве Комитета государственного контроля, передает корреспондент БЕЛТА.
Зампредседателя КГК Василий Герасимов перейдет на должность первого заместителя председателя КГК.
Дмитрий Баско, который до настоящего времени работал председателем Комитета государственного контроля по Брестской области, в свою очередь займет пост зампредседателя КГК.-0-
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11 июня, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве Комитета государственного...
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