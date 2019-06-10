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Министром внутренних дел Беларуси назначен Юрий Караев
11.06.2019 12:31 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, передает корреспондент БЕЛТА.
До настоящего времени Юрий Караев работал в должности заместителя министра внутренних дел - командующего внутренними войсками.
Накануне стало известно, что предыдущий глава МВД Игорь Шуневич обратился к главе государства с рапортом об отставке, Президент эту отставку принял.-0-
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11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, передает корреспондент БЕЛТА. До настоящего...
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