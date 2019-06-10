"Просто жалко людей" - Лукашенко предложил промпредприятиям взять на буксир слабые хозяйства

Источник материала: БелТА

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за поддержку отстающих хозяйств силами промышленных предприятий. Об этом он заявил сегодня, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас очень важно поддержать село в этот очень сложный период. Нам ни в коем случае нельзя допустить спада в сельскохозяйственном производстве", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что страна обеспечит себя продовольствием даже в случае закрытия слабых хозяйств. "Людей жалко просто. Но если люди этого не понимают, пойдут где-то искать работу. Мы готовы поддержать и помочь, только надо, чтобы на местах шевелились. Мы не можем закапывать в эти хозяйства деньги безвозвратно. Поэтому серьезно надо думать о перспективах", - сказал Александр Лукашенко.

В стране около 20-25% хозяйств не могут выйти на рентабельную работу собственными силами. Им тяжело справиться со сложившейся ситуацией по разным причинам, как субъективным, так и объективным, отметил Президент. Он убежден, что этим отстающим сельхозпредприятиям необходимо оказать помощь. В качестве буксира для них, по словам главы государства, могут выступить промышленные предприятия. "Кто-то поможет людьми, кто-то техникой, кто-то отремонтирует технику", - отметил Александр Лукашенко.

Он рассказал о предложениях белорусских нефтеперерабатывающих заводов, которые производят биодизель для сельхозпредприятий, при этом теряя в совокупности до $30 млн. Глава государства подчеркнул, что это поддержка села, поэтому отойти от такой практики пока нельзя. Нефтяники предложили перестроить эту работу: не выдавать на эти деньги предприятиям топливо, а ремонтировать им технику. "Я согласился. Какая разница, из какого кармана поступят эти $20-30 млн", - сказал Президент. Таким же образом, добавил он, могут поступить и другие предприятия, у которых есть соответствующая база. При этом, пояснил Александр Лукашенко, помогать необходимо исключительно слабым хозяйствам.-0-