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Лукашенко назначил новых министров, директоров и райисполкомов

11.06.2019 14:17 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 11 июня произвел кадровые перестановки.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства назначилдвух новых министров: Владимира Караника – главой Минздрава, Юрия Караеваминистром МВД

Также президент назначил:

Александра Рахманова - заместителем Государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси; 

Василия Герасимова - первым заместителем Председателя Комитета госконтроля; 

Дмитрия Баско - заместителем Председателя Комитета госконтроля; 

Илону Ледницкую - членом правления Национального банка Беларуси (на второй срок полномочий). 

Президент также дал согласие на назначение: 

Сергея Земченка - председателем Лиозненского райисполкома; 

Олега Чикиды - председателем Могилевского райисполкома; 

Алексея Богайчука - главой администрации Ленинского района г.Могилева; 

Виталия Вовка - генеральным директором открытого акционерного общества «Минский тракторный завод»; 

Руслана Страхара - заместителем председателя Могилевского облисполкома; 

Дмитрия Городецкого - членом Брестского облисполкома. 

 
Теги: Могилев
 
 
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Александр Лукашенко 11 июня произвел кадровые перестановки. Об этом сообщает пресс-служба президента.
 
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