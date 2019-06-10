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Лукашенко назначил новых министров, директоров и райисполкомов
11.06.2019 14:17 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко 11 июня произвел кадровые перестановки.
Об этом
Глава государства назначилдвух новых министров: Владимира Караника – главой Минздрава, Юрия Караева –
Также президент назначил:
Александра Рахманова - заместителем Государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси;
Василия Герасимова - первым заместителем Председателя Комитета госконтроля;
Дмитрия Баско - заместителем Председателя Комитета госконтроля;
Илону Ледницкую - членом правления Национального банка Беларуси (на второй срок полномочий).
Президент также дал согласие на назначение:
Сергея Земченка - председателем Лиозненского райисполкома;
Олега Чикиды - председателем Могилевского райисполкома;
Алексея Богайчука - главой администрации Ленинского района г.Могилева;
Виталия Вовка - генеральным директором открытого акционерного общества «Минский тракторный завод»;
Руслана Страхара - заместителем председателя Могилевского облисполкома;
Дмитрия Городецкого - членом Брестского облисполкома.
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Александр Лукашенко 11 июня произвел кадровые перестановки. Об этом сообщает пресс-служба президента.
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