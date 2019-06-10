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На заводе АКБ проходит пресс-конференция. О чём хотят сообщить журналистам?

11.06.2019 14:58 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 11 июня 2019 года в 14.00 часов началась пресс-конференция на заводе "Айпауэр". О чём расскажут приглашённым журналистам, не сообщается. Мы будем информировать читателей в режиме реального времени на этой странице. Вам придётся обновить страницу, чтобы увидеть изменения.

На заводе АКБ проходит пресс-конференция. О чём хотят сообщить журналистам?


В пресс-мероприятии примут участие: 

• Сергей Мельникович, директор ООО «АйПауэр»
• Сергей Дубновицкий, главный инженер ООО «АйПауэр»
• Александр Юнкевич, менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды 1AK-GROUP (ООО «ПАК-управление»)

На заводе АКБ проходит пресс-конференция. О чём хотят сообщить журналистам?


Есть возможность задавать вопросы. Ваши вопросы по существу пишите в комментариях.

Интрига сохраняется - с одной стороны, Рогачук пригласил активистов к Лису, для разговора. А с другой - завод уже построен, и если его не введут в эксплуатацию, это будет странно. Так о чём-же нам хотят рассказать?

13.30

На проходной не пропустили Петрухина и Кабанова, их нет в списках, при этом представители инициативной группы уверяли, что в облисполкоме им сказали, что якобы можно будет присутствовать. Возможно, произошла ошибка или какое-то недопонимание. Рядом, через дорогу - пост наблюдения инициативной группы, над которым развивается флаг Бреста и вещает Казак.

Начало в 14.00

На заводе АКБ проходит пресс-конференция. О чём хотят сообщить журналистам?

Собралось около 15 журналистов, пока ждём... Один из представителей прессы опаздывает. 

Всё, все в сборе, начинаем...

14.08 - Началась пресс-конференция. Нам расскажут все в виде презентации, потом озвучат статус предприятия и можно будет задать вопросы. Стримов и видео записей не будет.

На заводе АКБ проходит пресс-конференция. О чём хотят сообщить журналистам?

14.10 - На презентации заявлен статус строительства - строительство. Инвестиции 26 млн. $. На словах нам подтвердили - статус строительство, продолжается процесс сдачи в эксплуатацию. По инвестиционному договору - ввод в эксплуатацию 2 квартал 2020 года (первый пусковой комплекс). Сейчас график идет с опережением. В связи с этим можно говорить о том, что все обязательства выполняются. Мощность - 2 000 000 АКБ в год.

14.13 - реализация инвестдоговора проходит в штатном режиме.

На заводе АКБ проходит пресс-конференция. О чём хотят сообщить журналистам?

Рассказывают, почему выбрали не современные литий-ионные АКБ, а именно свинцовые. Мол, это ещё более проблемная технология, и там всё сложнее. И кроме прочего, развитие электроавтомобилей не отменяет необходимости устанавливать обычный АКБ для запуска (гибридные автомобили).

На заводе АКБ проходит пресс-конференция. О чём хотят сообщить журналистам?

На 28 марта - завершены строительные работы и завершена установка оборудования. На данный момент идет приёмка объекта в эксплуатацию.

На заводе АКБ проходит пресс-конференция. О чём хотят сообщить журналистам?

Вот список тех, кто принял, а кто нет:

На заводе АКБ проходит пресс-конференция. О чём хотят сообщить журналистам?

В основном спикеры комментируют информацию на экране.

На заводе АКБ проходит пресс-конференция. О чём хотят сообщить журналистам?

14.20 - Заявляют, что увеличение выбросов - на 120 грамм в год (свинца), ну и плюс те заявленные 3 килограмма по проекту). Речь о непроектном состоянии, то есть в данный момент. Таким образом, заявляется, что эти показатели незначительно влияют на ситуацию. В данный момент осуществляются мероприятия по отладке работы. Выход на запроектированные выбросы сейчас сложно добиться, но это будет достигнуто.

По инфомрации спикера, могли бы заявить выбросы 124 килограмма, однако осознанно поставили себя в жёсткие рамки и выбрали этот объём выбросов (3 килограмма в год). Под этот объем было всё запроектировано, и незначительное превышение никак не влияет на данную ситуацию.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 11 июня 2019 года в 14.00 часов началась пресс-конференция на заводе "Айпауэр". О чём расскажут приглашённым журналистам, не сообщается. Мы будем информировать...
 
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