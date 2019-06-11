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Лукашенко летит в Кыргызстан
12.06.2019 11:28 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет 13-14 июня, в нем примет участие президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Отмечается, что во время выступления белорусский лидер поделится мнением о международном положении и обозначит позицию по дальнейшему сотрудничеству в рамках ШОС.
Беларусь первой в истории организации перешла из статуса партнера по диалогу в статус наблюдателя.
Лукашенко принимал участие в саммитах Шанхайской организации сотрудничества начиная с 2015 года – в Ташкенте, Астане, Циндао.
В 2019 году в ШОС председательствует Кыргызстан, поэтому встреча лидеров пройдет в Бишкеке.
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Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет 13-14 июня, в нем примет участие президент Беларуси Александр Лукашенко.
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