Лукашенко летит в Кыргызстан

Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет 13-14 июня, в нем примет участие президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом сообщает СТВ 12 июня.

Отмечается, что во время выступления белорусский лидер поделится мнением о международном положении и обозначит позицию по дальнейшему сотрудничеству в рамках ШОС.

Беларусь первой в истории организации перешла из статуса партнера по диалогу в статус наблюдателя.

Лукашенко принимал участие в саммитах Шанхайской организации сотрудничества начиная с 2015 года – в Ташкенте, Астане, Циндао.

В 2019 году в ШОС председательствует Кыргызстан, поэтому встреча лидеров пройдет в Бишкеке.