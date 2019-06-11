Гендиректор МТЗ на льготы может не рассчитывать

Новому гендиректру МТЗ рассчитывать на льготы не придется, так как завод должен не тратить деньги, а их приносить.

Об этом заявил Александр Лукашенко 11 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе кадровых перестановок Александр Лукашенко назначил генеральным директором Минского тракторного завода бывшего министра промышленности Виталия Вовка.

Лукашенко поручил новому руководителю обеспечить рентабельную и эффективную работу предприятия.

«У тебя даже зазора как такового нет – туда-сюда поворачиваться. Только вперед», - сказал он.

Президент отметил, что новый гендиректор знает, как наладить эффективную работу на производстве, так как имеет большой управленческий опыт.

«Не сомневаюсь, ты знаешь, что там надо делать. Если сможешь развернуться и людей развернуть… Сам-то ты развернешься. Людей надо организовать. Директор - это человек жесткий, им технологии управляют», - сказал глава государства.

По его словам, МТЗ, как и другие крупные заводы, нельзя «загубить», так как это стратегические предприятия.

«Там десятки тысяч людей работают. Это наша гордость. Как без машиностроения? Не может экономика развиваться без трактора и автомобиля. Мы все это умеем делать, это надо сохранить», - подчеркнул Лукашенко.

В то же время, он отметил, что на льготы гендиректор может не рассчитывать - МТЗ должен приносить деньги, а не тратить.

«Задача только одна - эффективная, рентабельная работа. Все. А дальше делай то, что считаешь нужным. Знаю, ты не хуже меня разбираешься и понимаешь, как и что делать», - дал напутствие президент.

Главе Администрации поручено оперативно подобрать и внести на рассмотрение кандидатуру на должность помощника президента - инспектора по Витебской области, которую с сентября прошлого года занимал Вовк.

Напомним, 14 августа 2018 года на совещании в Орше Лукашенко уволил двоих министров, снял с поста главу Оршанского райисполкома, еще три чиновника получили от президента выговор и «диагноз» о служебном несоответствии. После этого президент сменил и парламент. Одним из уволенных министров был глава Минпрома Виталий Вовк, вторым – министр ахитектуры и строительства Анатолий Черный.

Виталий Михайлович Вовк родился в 1962 г. в Калинковичах. В 1984 г. окончил Белорусский политехнический институт, в 2009-м - Академию управления при Президенте Республики Беларусь.