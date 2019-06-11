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Гендиректор МТЗ на льготы может не рассчитывать
12.06.2019 13:37 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Новому гендиректру МТЗ рассчитывать на льготы не придется, так как завод должен не тратить деньги, а их приносить.
Об этом заявил Александр Лукашенко 11 июня, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе кадровых перестановок Александр Лукашенко
Лукашенко поручил новому руководителю обеспечить рентабельную и эффективную работу предприятия.
«У тебя даже зазора как такового нет – туда-сюда поворачиваться. Только вперед», - сказал он.
Президент отметил, что новый гендиректор знает, как наладить эффективную работу на производстве, так как имеет большой управленческий опыт.
«Не сомневаюсь, ты знаешь, что там надо делать. Если сможешь развернуться и людей развернуть… Сам-то ты развернешься. Людей надо организовать. Директор - это человек жесткий, им технологии управляют», - сказал глава государства.
По его словам, МТЗ, как и другие крупные заводы, нельзя «загубить», так как это стратегические предприятия.
«Там десятки тысяч людей работают. Это наша гордость. Как без машиностроения? Не может экономика развиваться без трактора и автомобиля. Мы все это умеем делать, это надо сохранить», - подчеркнул Лукашенко.
В то же время, он отметил, что на льготы гендиректор может не рассчитывать - МТЗ должен приносить деньги, а не тратить.
«Задача только одна - эффективная, рентабельная работа. Все. А дальше делай то, что считаешь нужным. Знаю, ты не хуже меня разбираешься и понимаешь, как и что делать», - дал напутствие президент.
Главе Администрации поручено оперативно подобрать и внести на рассмотрение кандидатуру на должность помощника президента - инспектора по Витебской области, которую с сентября прошлого года занимал Вовк.
Напомним, 14 августа 2018 года на совещании в Орше Лукашенко
Виталий Михайлович Вовк родился в 1962 г. в Калинковичах. В 1984 г. окончил Белорусский политехнический институт, в 2009-м - Академию управления при Президенте Республики Беларусь.
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Новому гендиректру МТЗ рассчитывать на льготы не придется, так как завод должен не тратить деньги, а их приносить. Об этом пресс-служба главы государства сообщила 11...
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