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«Есть надежда, что будет закрыт». Противники завода АКБ встретились с губернатором
12.06.2019 14:46 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
12 июня в Бресте прошла встреча председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса с противниками аккумуляторного завода.
Противники аккумуляторного завода идут на встречу к председателю Брестского горисполкома 9 июня 2019 года
Интересы противников завода на встрече представляли 15 человек. В их числе лидеры протестного движения Демьян Лепесевич и Дмитрий Бекалюк.
В первоначальный список также были включены три журналиста независимых изданий местного и республиканского масштаба. Однако представителям СМИ в присутствии на встрече отказали.
Общение противников завода с руководством области продолжалось три часа. По словам участников встречи, за полтора года борьбы это был самый конструктивный диалог с местными властями.
— Встреча прошла конструктивно. Основной упор инициативная группа сделала на доведение до руководителя области имеющихся у нас фактов. Мы хотели показать, что представленный ранее проект не может дать заявленных 3 кг выброса в год. Порадовало то, что губернатор подтвердил, что он будет разбираться, и назвал четкий срок — неделя. При получении из Минска соответствующих данных — результатов анализа воздуха, в которых, мы считаем, есть превышения — будет приниматься соответствующее управленческое решение. Людей он услышал, факты он услышал. Не было такого, что, мол, вы говорите-говорите, а мы потом что-то напишем. Все было конструктивно, — рассказал Дмитрий Бекалюк.
Итогами встречи остался удовлетворен и активист Александр Кабанов.
— Разговаривали чисто по фактам и нашим предложениям. Нам по итогам было сказано, что всю нашу информацию будут срочно проверять и анализировать. Нам также сообщили, что власти обеспокоены происходящим — не нашими встречами на площади Ленина, а именно тем, что происходит на заводе. Их эта ситуация не устраивает. В принципе я услышал главное: по результатам проверки в ближайшее время власти будут принимать меры. Плюс будут проходить служебные проверки в тех органах власти, куда мы до этого обращались. Будут проверять их компетенцию, соответствие занимаемым должностям. Люди, которые были на встрече, вышли оттуда удовлетворенными, так как состоялся наконец диалог.
По словам правозащитника Романа Кисляка, представленную активистами информацию власти пообещали изучить в кратчайшие сроки. Дедлайн — конец следующей недели.
— Власть наконец-то повернулась к нам лицом. Нас слушают и слышат. Есть надежда, что все-таки будет закрыт этот завод. Представленные нами факты будут проверяться. Если они найдут подтверждение и будут выявлены факты нарушения законодательства, то завод работать не будет, пообещали власти.
Напомним, на встречу с Анатолием Лисом активистов пригласил мэр Бреста Александр
Что вообще происходит?
Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов,
Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис
Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть
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12 июня в Бресте прошла встреча председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса с противниками аккумуляторного завода. Противники аккумуляторного завода...
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