Что обсуждали Румас с Медведевым по телефону?

Дальнейшее развитие белорусско-российской интеграции обсудили Сергей Румас и Дмитрий Медведев в телефонном разговоре 12 июня.

Сергей Румас поздравил российского коллегу с Днем России и пожелал «благополучия и процветания братскому народу».

Он выразил убеждение, что совместная работа правительств двух стран по углублению сотрудничества в рамках интеграционных объединений будет способствовать взаимному экономическому росту и повышению благосостояния граждан.

Премьеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Внимание было уделено работе совместной группы по дальнейшему развитию белорусско-российской интеграции, очное заседание которой состоится 15 июня в Москве.

Румас подтвердил Медведеву приглашение приехать на ІІ Европейские игры в Минске.