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Что обсуждали Румас с Медведевым по телефону?

13.06.2019 07:00 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Дальнейшее развитие белорусско-российской интеграции обсудили Сергей Румас и Дмитрий Медведев в телефонном разговоре 12 июня.

Сергей Румас поздравил российского коллегу с Днем России и пожелал «благополучия и процветания братскому народу».

Он выразил убеждение, что совместная работа правительств двух стран по углублению сотрудничества в рамках интеграционных объединений будет способствовать взаимному экономическому росту и повышению благосостояния граждан.

Премьеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Внимание было уделено работе совместной группы по дальнейшему развитию белорусско-российской интеграции, очное заседание которой состоится 15 июня в Москве.

Румас подтвердил Медведеву приглашение приехать на ІІ Европейские игры в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Дальнейшее развитие белорусско-российской интеграции обсудили Сергей Румас и Дмитрий Медведев в телефонном разговоре 12 июня. Сергей Румас поздравил российского...
 
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Румас и Медведев обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества
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