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Что обсуждали Румас с Медведевым по телефону?
13.06.2019 07:00 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Дальнейшее развитие белорусско-российской интеграции обсудили Сергей Румас и Дмитрий Медведев в телефонном разговоре 12 июня.
Сергей Румас поздравил российского коллегу с Днем России и пожелал «благополучия и процветания братскому народу».
Он выразил убеждение, что совместная работа правительств двух стран по углублению сотрудничества в рамках интеграционных объединений будет способствовать взаимному экономическому росту и повышению благосостояния граждан.
Премьеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Внимание было уделено работе совместной группы по дальнейшему развитию белорусско-российской интеграции, очное заседание которой состоится 15 июня в Москве.
Румас подтвердил Медведеву приглашение приехать на ІІ Европейские игры в Минске.
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Дальнейшее развитие белорусско-российской интеграции обсудили Сергей Румас и Дмитрий Медведев в телефонном разговоре 12 июня. Сергей Румас поздравил российского...
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