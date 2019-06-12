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В Беларуси гордятся профессионализмом специалистов здравоохранения - Лукашенко

13.06.2019 16:42 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси гордятся профессионализмом и добросовестным отношением к делу специалистов здравоохранения. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю профессионального праздника - Дня медицинского работника, которое сегодня на торжественном собрании во Дворце Республики зачитала глава Администрации Президента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Следуя зову сердца, вы посвятили себя благородной миссии - помогать людям преодолевать болезни, облегчать их боль и страдания, спасать жизни, - отметил глава государства. - Мы гордимся столетней историей белорусского здравоохранения: достижениями в сферах образования и науки, уникальными операциями наших хирургов, профессионализмом и добросовестным отношением к делу профильных специалистов - врачей, фельдшеров, медицинских сестер, фармацевтов и младшего персонала, высокой оценкой и признанием качества нашей медицины за рубежом".

Президент выразил уверенность, что благодаря преемственности традиций гуманности и милосердия, верности медиков выбранному пути, их самоотверженному служению людям отечественное здравоохранение всегда будет на высоте, а медицинские работники - пользоваться заслуженным уважением и доверием пациентов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси гордятся профессионализмом и добросовестным отношением к делу специалистов здравоохранения. Об этом говорится в...
 
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