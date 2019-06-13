Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Бишкеке

Источник материала: БелТА

14 июня, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Совет глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества проходит в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, как глава государства - наблюдателя при ШОС, примет участие в заседании совета в расширенном составе. Планируется, что Президент в своем выступлении обозначит позицию Беларуси по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках данного интеграционного объединения. На полях саммита также пройдут двусторонние встречи лидеров стран.

Освещают саммит ШОС в Бишкеке более 500 иностранных и местных представителей средств массовой информации.

Как сообщалось БЕЛТА со ссылкой на ТАСС, главы государств ШОС обсуждают текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления взаимодействия по таким направлениям, как безопасность, противодействие терроризму и наркотрафику, вопросы развития экономики, промышленности, сотрудничество в гуманитарной сфере. В центре внимания также положение дел в Афганистане и ситуация на Ближнем Востоке. На расширенном заседании предстоит обсудить актуальные проблемы глобальной безопасности и региональной стабильности.

По итогам саммита лидеры ШОС, как ожидается, подпишут Бишкекскую декларацию, в которой будет отражена позиция сторон по дальнейшему расширению организации. В этом документе также будут высказаны согласованные оценки по актуальным международным и региональным вопросам. Кроме того, планируется подписать значительный пакет других документов.

Накануне в Бишкеке состоялся неформальный ужин от имени Президента Кыргызстана в честь глав делегаций, принимающих участие в саммите ШОС, а также гала-концерт.

Решение о повышении статуса Беларуси в ШОС до наблюдателя было принято в июле 2015 года на саммите глав государств в Уфе. Интерес для Беларуси представляет развитие общего транспортного пространства ШОС, международных автомобильных перевозок, а также скоординированное развитие автомобильных дорог, железнодорожных перевозок, что будет способствовать участию в мультимодальных перевозках, совершенствованию транспортной инфраструктуры и раскрытию транзитного потенциала. Беларусь также присоединилась к Соглашению между правительствами государств - членов организации о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок.

Динамично развивается взаимодействие в военной области, а также по линии Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Беларусь осуществляет взаимодействие с ШОС по многим направлениям культурно-гуманитарного сотрудничества, включая встречи руководителей министерств культуры, контакты по линии культурно-информационных центров, фондов и союзов, на парламентском направлении.

ШОС является постоянно действующей межправительственной международной организацией. О ее создании было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае. К основным целям организации относятся: укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других; совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.

В настоящее время членами ШОС являются восемь стран: Индия, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Беларусь вместе с Афганистаном, Ираном и Монголией имеют статус государств-наблюдателей. Кроме того, еще шесть стран - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка - являются партнерами по диалогу ШОС.-0-