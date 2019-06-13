Неизвестные взломали сайт газеты Заря, чтобы разместить фейковую информацию

Источник материала: Виртуальный Брест

Страсти по свинцу не утихают в интернете. На электронную почту Брестской городской поликлиники (а также всем СМИ города и другим заинтересованным лицам) был направлен фальсифицированный документ, а у результате несанкционированного доступа к сайту областной газеты "Заря" была размещена фейковая информация.





Данную информацию разместила у себя только Хартия, там в принципе не проверяют ничего, и просто публикуют всё подряд. Остальные СМИ не стали этого делать.

А вот как описал ситуацию телеграм-канал NEXTA:

К нам обратились люди, выдающие себя за "брестских медиков", и попросили опубликовать "секретный документ", где якобы главный санитарный врач Бреста и Брестского района Г.И. Радченко предупреждает о скором появлении "массовых случаев отравлений тяжёлыми металлами", в частности - свинцом.



Мы проверили этот документ через настоящих брестских медиков и выяснили, что это - 100% фейк. Скорее всего, он создан, чтобы дискредитировать противников запуска аккумуляторного завода рассылкой от их имени заведомо ложной информации.

видео - ТРК Брест

Весь вчерашний день делалсь вбросы из различных анонимных источников, однако ситуацию удалось вовремя взять под контроль и не допустить провокации.

Можно предположить, что у неизвестных нам сил есть желание поссорить инициативную группу и руководство облисполкома, именно поэтому для атаки и была выбрана Заря. Обвинить в произошедшем собирались представителей инициативной группы, но для этого требовалось, чтобы они по своим каналам начали распространять эту фейковую информацию. Однако там вовремя сориентировались, и не стали заниматься ерундой. Кому может быть не выгоден контакт активистов и облисполкома - загадка, на которую предстоит ещё ответить специалистам...