|
Лукашенко прибыл на саммит ШОС в Бишкеке
14.06.2019 08:59 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
14 июня, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Бишкеке в государственной резиденции "Ала-Арча", передает корреспондент БЕЛТА.
На входе в Конгресс-холл белорусского лидера приветствовал Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
Александр Лукашенко, как глава государства - наблюдателя при ШОС, примет участие в заседании Совета глав государств в расширенном составе. Президент в своем выступлении обозначит позицию Беларуси по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках данного интеграционного объединения. На полях саммита также пройдут двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 июня, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)