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Лукашенко прибыл на саммит ШОС в Бишкеке

14.06.2019 08:59 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Лукашенко прибыл на саммит ШОС в Бишкеке
Фото из архива

14 июня, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Бишкеке в государственной резиденции "Ала-Арча", передает корреспондент БЕЛТА.

На входе в Конгресс-холл белорусского лидера приветствовал Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Александр Лукашенко, как глава государства - наблюдателя при ШОС, примет участие в заседании Совета глав государств в расширенном составе. Президент в своем выступлении обозначит позицию Беларуси по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках данного интеграционного объединения. На полях саммита также пройдут двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран.-0-

 
 
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14 июня, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в...
 
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