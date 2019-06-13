Санкции США продлены для Беларуси

О продлении американских санкций в отношении 10 белорусских граждан сообщили в пресс-службе Белого дома.

По мнению президента США Дональда Трампа, действия некоторых граждан Беларуси несут угрозу безопасности США.

«Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, направленные на подрыв демократических процессов в Беларуси, нарушения прав человека, политические репрессии и коррупция продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике США», - сказал Трамп.

Сейчас в списке десять человек: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Лидия Ермошина, Виктор Голованов, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Степан Сухоренко, Александр Зимовский, Владимир Наумов и Наталья Петкевич, пишет TUT.BY .

Санкционированные граждане не имеют права на собственность в США, их счета блокируются, невозможно проводить финансовые операции. Американским компаниям и частным лицам запрещено заключать сделки с этими должностными лицами.

О том, что санкции продлены до 16 июня 2020 года, Трамп сообщил представителям конгресса.