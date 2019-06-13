Лукашенко на саммите ШОС: система глобальной безопасности трещит по швам

Источник материала: БелТА

14 июня, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая сегодня на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, обратил внимание на наличие кризиса в сфере глобальной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня, к сожалению, очевидно, что функционировавшая более-менее эффективно после Второй мировой войны международная система трещит по швам. В военной сфере идет демонтаж сдерживающих стратегических договоренностей и скатывание к гонке вооружений. На наших глазах исчезают гарантии недопущения масштабного вооруженного конфликта. Причины известны, - сказал глава государства. - В политике разговор ведется только на языке конфронтации. Экономика и торговля используются как инструмент враждебного воздействия. На смену понятным для всех правилам игры приходит анархия. С развитием интернета под угрозой оказалась даже неприкосновенность частной жизни человека".

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