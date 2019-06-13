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Лукашенко на полях саммита ШОС провел встречи с зарубежными лидерами

14.06.2019 11:58 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июня, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Ряд двусторонних встреч Президента Беларуси Александра Лукашенко с зарубежными лидерами состоялся на полях саммита ШОС в Бишкеке, передает корреспондент БЕЛТА.

Еще до заседания Совета глав государств в расширенном составе различную актуальную проблематику Президент Беларуси обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Состоялась также встреча с Президентом Афганистана Ашрафом Гани.

По завершении официальной части саммита состоялась встреча Александра Лукашенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и Президентом России Владимиром Путиным.-0-

 
 
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14 июня, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Ряд двусторонних встреч Президента Беларуси Александра Лукашенко с зарубежными лидерами состоялся на полях саммита ШОС в...
 
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