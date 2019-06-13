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Лукашенко на полях саммита ШОС провел встречи с зарубежными лидерами
14.06.2019 11:58 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
14 июня, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Ряд двусторонних встреч Президента Беларуси Александра Лукашенко с зарубежными лидерами состоялся на полях саммита ШОС в Бишкеке, передает корреспондент БЕЛТА.
Еще до заседания Совета глав государств в расширенном составе различную актуальную проблематику Президент Беларуси обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Состоялась также встреча с Президентом Афганистана Ашрафом Гани.
По завершении официальной части саммита состоялась встреча Александра Лукашенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и Президентом России Владимиром Путиным.-0-
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14 июня, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Ряд двусторонних встреч Президента Беларуси Александра Лукашенко с зарубежными лидерами состоялся на полях саммита ШОС в...
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