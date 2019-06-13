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Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода

14.06.2019 12:52 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис сегодня подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода. Об этом сообщает сайт Облисполкома.

Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода

фото - БелТА

Распоряжение председателя Брестского облисполкома от 14.06.2019 №60-р

О приостановлении строительства объекта

На основании подпункта 2.6 пункта 2 статьи 48 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (письмо от 13 июня 2019 г. № 11-1-6/2642):

Приостановить строительство объекта «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район СЭЗ «Брест» район «Аэропорта» 1 пусковой комплекс» до устранения выявленных нарушений.

Председатель А.В.Лис

Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода

фото из архива - завод АКБ под Брестом

Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил, что, если будут выявляться нарушения экологического и природоохранного законодательства, аккумуляторный завод под Брестом работать не будет.

 
Теги: Брест
 
 
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  Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис сегодня подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода. Об этом сообщает...
 
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