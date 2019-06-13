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Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода
14.06.2019 12:52 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис сегодня подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода. Об этом
фото - БелТА
Распоряжение председателя Брестского облисполкома от 14.06.2019 №60-р
О приостановлении строительства объекта
На основании подпункта 2.6 пункта 2 статьи 48 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (письмо от 13 июня 2019 г. № 11-1-6/2642):
Приостановить строительство объекта «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район
Председатель А.В.Лис
фото из архива - завод АКБ под Брестом
Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис
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Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис сегодня подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода. Об этом сообщает...
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