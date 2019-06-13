ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Визит Президента Египта в Беларусь станет историческим событием для двух стран - посол

14.06.2019 11:55 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Визит Президента Египта в Беларусь станет историческим событием для двух стран - посол
Сергей Рачков. Фото из архива

В июне запланирован первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Беларусь Президента Египта Абделя Фаттаха аль-Сиси. Его приезд является свидетельством высокого уровня доверия и сотрудничества между странами. О том, как развиваются отношения между Беларусью и Египтом, какие совместные проекты реализуются и что намечено осуществить в перспективе, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Арабской Республике Египет Сергей Рачков.

- Сергей Анатольевич, каковы предпосылки визита на высшем уровне? Что сделало его возможным?

- Визит египетского лидера в Беларусь станет историческим событием в двусторонних отношениях, кульминацией определенного этапа развития сотрудничества, свидетельством значительного укрепления дружественных и партнерских отношений между нашими странами.

После установления в 1992 году дипломатических отношений с Египтом, Президент Беларуси дважды наносил официальные визиты в Каир. Стороны обменялись многими визитами на высоком и экспертном уровнях. Мы не просто ожидаем визит Президента Египта в Беларусь, но и целенаправленно работаем над развитием двустороннего сотрудничества, в том числе для того, чтобы приезд главы государства состоялся.

Например, в рамках подготовки визита белорусские предприятия заключили контракты в размере около $70 млн на поставку отечественной продукции в Египет.

- Какие важные мероприятия запланированы во время пребывания египетского лидера в Минске?

- В рамках визита пройдут переговоры президентов Беларуси и Египта в узком и расширенном форматах, где будут обсуждаться вопросы политического, торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного, военно-технического сотрудничества, а также глобальная и региональная проблематика.

Планируется подписание двусторонних соглашений и меморандумов по отдельным аспектам белорусско-египетского взаимодействия. Предполагается проведение встреч Президента Египта в Национальном собрании Республики Беларусь и с руководителями крупного белорусского бизнеса. Египетский лидер, надеемся, успеет познакомиться с культурой и природой Беларуси.

- Хотелось бы подтвердить слова о высоком уровне достигнутого сотрудничества и цифрами. Ведь еще не так давно, в 2016 году, торгово-экономическое сотрудничество переживало далеко не лучшие времена - товарооборот между Египтом и Беларусью уменьшился более чем в три раза, экспорт упал в два раза. Какова динамика в двусторонней торговле в настоящее время?

- Период двустороннего торгово-экономического сотрудничества, о котором упоминаете, был непродолжительным и вызван разразившимся серьезным валютно-финансовым кризисом в Египте. Тогда правительство этой страны предприняло масштабные шаги, включая административные действия, по сокращению импорта и сдерживанию оттока иностранной валюты. Были выставлены многие заградительные барьеры на пути импорта, отдельные из которых не отменены и по-прежнему сдерживают рост товарооборота между Беларусью и Египтом.

В данной ситуации мы изменили стратегию и перешли от простого обмена товаров к внедрению проектного подхода по продвижению экономических интересов Беларуси в Египет. Ставка делается на реализацию комплексных проектов по поставке высокотехнологичной продукции в Египет с последующим созданием совместных сборочных предприятий с высокой степенью локализации и организацией экспорта этой продукции как на территории Египта, так и в третьи страны.

- Расскажите подробнее, о каких именно проектах идет речь?

- Беларусь и Египет прорабатывают и реализуют более 15 совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, науки, подготовки кадров. Приоритетным направлением является оказание содействия Египту в углублении индустриализации страны, обновлении промышленных технологий и создании рабочих мест.

В феврале 2018 года запущен совместный проект по производству автотехники МАЗ. Многопрофильное предприятие в Александрии выпускает тракторы "Беларус", зерноуборочные комбайны "Гомсельмаш" и иную сельхозтехнику для нужд сельского хозяйства Египта. Здесь создано 40 рабочих мест и за прошлый год произведено 302 трактора.

Совместно с Министерством военной промышленности Египта созданы сборочные линии погрузчиков "Амкодор" и сельскохозяйственного оборудования "Бобруйскагромаш".

Подчеркну, что мы не просто открываем совместные сборочные производства. Наши предприятия и компании осуществляют трансфер технологий, обучают инженеров и рабочих, проводят подготовку египетского персонала по использованию белорусской техники и оборудования.

Беларусь также оказывает содействие в реализации национального проекта по созданию мебельного кластера в городе Думьят. Весной этого года Белорусский государственный технологический университет провел в Каире учебный курс для египетских специалистов в области дизайна и производства мебели.

Сотрудничество наших стран в области промышленной кооперации имеет значительные возможности и хорошие перспективы. Мы готовы совместно с египетскими предприятиями производить дизельные моторы, компрессоры для холодильников, пассажирскую технику, включая электробусы и трамваи, мотоциклы, лифтовое оборудование, автомобили спецназначения, зернохранилища. И соответствующие предложения уже внесены на рассмотрение египетской стороне.

- Как отразилась смена стратегии действий и усиление промышленной кооперации на цифрах взаимного товарооборота?

- За последние два года белорусско-египетский товарооборот вырос почти в два раза - с $57,8 млн в 2016-м до $108,7 млн в 2018-м. Экспорт белорусских товаров также почти удвоился (с $43,3 млн до $83 млн). Сальдо во взаимной торговле за этот период сложилось в пользу Беларуси - почти $113 млн.

Основные показатели за январь-апрель 2019 года демонстрируют рост к аналогичному периоду прошлого года. Товарооборот составил $50,32 млн (плюс 45%), экспорт - $35,26 млн (плюс почти 72%).

Беларусь поставляет в Египет грузовую автотехнику, тракторы, оптику, металлопродукцию, рентгеновское оборудование, калийные удобрения, сливки и сухое молоко, продукцию нефтехимии и деревообработки. Египет экспортирует в Беларусь цитрусовые, овощи и фрукты, лекарственные средства, одежду, текстиль.

Мы рассчитываем, что новые возможности для развития торгово-экономических отношений Беларуси с Египтом появятся после заключения соглашения о свободной торговле между странами ЕАЭС и Египтом. Сторонами уже проведено два раунда переговоров. Наша страна поддерживает это решение и надеется на подписание документа в ближайшее время.

- В основе экономики Египта - сельское хозяйство и туризм. В Беларуси также развит агропромышленный комплекс. Очевидно, что на этом фундаменте можно строить надежные взаимоотношения. И когда Президент Беларуси Александр Лукашенко в 2017 году посещал с визитом Египет, обсуждались возможные совместные проекты именно в сфере АПК. Насколько успешно сотрудничество Беларуси и Египта в сельском хозяйстве?

- Мы очень активно взаимодействуем в области создания тепличных комплексов, мясо-молочных ферм, производства детского питания, хлебобулочных изделий из ржаной муки, продукции из мяса курицы и говядины, овощей в закрытом грунте. За два года было более десяти взаимных визитов специалистов из обоих государств.

Белорусская сторона открыто ознакомила египетских коллег со своими наработками и технологиями в данных сельскохозяйственных сферах, направила технические материалы создания тепличных комплексов по отечественным технологиям.

Мы поставили партию ржаной муки в Египет. Наши технологи разработали четыре рецептуры производства традиционной египетской лепешки с использованием муки белорусского производства и провели тестовую выпечку изделий с обучением специалистов Египта.

Предложения белорусской стороны по поставкам мяса курицы и говядины египетской стороне не подошли по ценовым показателям. Нам пока экономически выгоднее поставлять данную продукцию на другие рынки, но мы продолжаем популяризировать белорусскую мясную, молочную и другую пищевую продукцию на выставках в Египте и надеемся, что со временем наша продукция все больше будет находить своего покупателя.

Реализация идеи по созданию совместных мясо-молочных комплексов на территории Египта пока прорабатывается. Ведется поиск финансирования данного масштабного проекта. Нами предложены технологические решения и белорусское оборудование для этих комплексов.

Отрадно отметить, что египетская сторона выбрала белорусские тракторы, включая малогабаритные машины, для обеспечения своих тепличных комплексов.

- Говоря о Египте, безусловно, нельзя не затронуть тему туризма. Цифры за последний год красноречиво свидетельствуют об огромной популярности египетских курортов. По Вашему мнению, подобная тенденция сохранится и в этом году? Существует ли вообще движение в обратную сторону - насколько активно посещают сами египтяне европейские страны, в том числе Беларусь?

- Да, цифры по туризму, можно сказать, впечатляющие! За два последних года туристический поток в Египет из Беларуси увеличился более чем в четыре раза: с 46 тыс. человек в 2016 году до 212 тыс. в 2018-м. Уверен, что тенденция увеличения турпотока в Египет будет сохраняться.

Со своей стороны мы предлагаем нашим египетским партнерам шире использовать возможности медицинских центров и санаторно-оздоровительных учреждений Беларуси. В этом году Президент Беларуси пригласил группу египетских детей на отдых и оздоровление в центр "Зубренок". Стороны регулярно обмениваются спортивными и культурными делегациями.

Екатерина КРИШЕНИК,

БЕЛТА.-0-

 
Теги: знакомства, Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В июне запланирован первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Беларусь Президента Египта Абделя Фаттаха аль-Сиси. Его приезд является...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко на саммите ШОС: система глобальной безопасности трещит по швам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика