Лукашенко: Международная система трещит по швам

Кризис в системе в сфере глобальной безопасности стал основной темой выступления Александра Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

«Сегодня, к сожалению, очевидно, что функционировавшая более-менее эффективно после Второй мировой войны международная система трещит по швам. В военной сфере идет демонтаж сдерживающих стратегических договоренностей и скатывание к гонке вооружений», - сказал официальный лидер Беларуси.

По его словам, «исчезают гарантии недопущения масштабного вооруженного конфликта», главная причина этого в том, что «разговор ведется только на языке конфронтации».

«Ни у кого не вызывает сомнений, что современные угрозы являются общими для всех стран. Ресурсов отдельно взятых государств, даже наиболее мощных и влиятельных (к примеру, таких как Китай, Россия, Индия), отдельно не хватит, чтобы противостоять этим вызовам», - цитирует Лукашенко пресс-служба президента Беларуси.

В этих условиях, считает он, возрастают роль и значение международных институтов и механизмов (в том числе и ШОС).

Три предложения Беларуси ШОС

1. Подумать о новых формах деятельности ШОС на международной арене. Например, принимать совместные заявлений в рамках ООН.

2. Тема многостороннего диалога по вопросам безопасности должна стать доминирующей. Тут Лукашенко напомнил идею о перезапуске Хельсинкского процесса, целью чего является адаптация существующего мирового порядка к новым геополитическим реалиям и неординарным вызовам и удивился, что «руководители крупных государств в это сложнейшее время уходят от обсуждения хотя бы этой глобальной темы».

3. Использование международных организаций для консолидации усилий в сфере глобальной безопасности. «В этом плане важным шагом могла бы стать неформальная встреча генеральных секретарей ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, НАТО и ОДКБ (возможно, и других структур) в целях обсуждения накопившихся вопросов обеспечения стабильности в мире», - предположил Александр Лукашенко.

Глава Беларуси также напомнил об идее сопряжения различных интеграционных процессов - Евразийского экономического союза, инициативы "Пояс и путь", АСЕАН и других.

Александр Лукашенко обратился к крупным мировым державам, чтобы они не забывали о малых и средних странах, более активно вовлекали их в торговлю, в экономическое взаимодействие.

Лидеры стран ШОС в итоге подписали 21 документ. Следующее заседание Совета глав государств организации пройдет 22 - 23 июля 2020 года. Председательство перешло к России.