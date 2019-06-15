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Воскресное кормление голубей состоялось - обсуждали тему закрытия завода АКБ
16.06.2019 15:44 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В эту пятницу стало известно, что председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал
В среду
А ещё в четверг едва не состоялась непонятная провокация, в СМИ стали рассылать фейковую информацию и даже была попытка
Как видите - горячая выдалась неделька...
На сегодня (воскресенье) планировалась встреча председателя городского исполнительного комитета Александра Рогачука с представителями протестующих, но она не состоялась - по причине отсутствия необходимости. Как мы упомянули в самом начале, ещё в пятницу глава области подписал распоряжение о приостановке строительства, и новой информации пока нет.
Через активиста Виталия Казака мэр города передал собравшимся, что постарается встретиться с ними в следующее воскресенье, когда будут известны данные проведённых анализов и будет собрано больше информации. Между тем сегодня, 16 июня 2019 года на площади собралось более 200 человек. Получается, что они здесь были для того, чтобы поддержать решение председателя облисполкома и поприветствовать закрытие завода. Однако, не обошлось без милиции - на площадь пришли два представителя правопорядка и предупредили собравшихся об ответственности. Странно, но на них почти не обратили внимания.
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В эту пятницу стало известно, что председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного...
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