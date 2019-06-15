Воскресное кормление голубей состоялось - обсуждали тему закрытия завода АКБ

Источник материала: Виртуальный Брест

В эту пятницу стало известно, что председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода на территории СЭЗ "Брест". Неделю назад, в воскресенье, людей с площади Ленина пригласили в здание областного совета Федерации профсоюзов Беларуси , где глава города Александр Рогачук сообщил членам инициативной группы о том, что их ждёт губернатор.





В среду эта встреча состоялась , и тогда уже появилась надежда, что завод будет закрыт. Впрочем, на пресс-конференции, на которую позвали журналистов во вторник, было заявлено - это ещё не конец, завод будет добиваться ввода в эксплуатацию и начала работы.





А ещё в четверг едва не состоялась непонятная провокация, в СМИ стали рассылать фейковую информацию и даже была попытка взлома одного из сайтов . Знаменитый в определённых кругах блогер Алексей Голиков предположил, что это может быть делом рук инициативной группы .





Как видите - горячая выдалась неделька...

На сегодня (воскресенье) планировалась встреча председателя городского исполнительного комитета Александра Рогачука с представителями протестующих, но она не состоялась - по причине отсутствия необходимости. Как мы упомянули в самом начале, ещё в пятницу глава области подписал распоряжение о приостановке строительства, и новой информации пока нет.





Через активиста Виталия Казака мэр города передал собравшимся, что постарается встретиться с ними в следующее воскресенье, когда будут известны данные проведённых анализов и будет собрано больше информации. Между тем сегодня, 16 июня 2019 года на площади собралось более 200 человек. Получается, что они здесь были для того, чтобы поддержать решение председателя облисполкома и поприветствовать закрытие завода. Однако, не обошлось без милиции - на площадь пришли два представителя правопорядка и предупредили собравшихся об ответственности. Странно, но на них почти не обратили внимания.