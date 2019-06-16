В Беларуси могут открыть египетское посольство и запустить рейсы в Каир

Диппредставительство Египта в Беларуси даст возможность оперативнее выдавать визы в эту страну и увеличить пассажиропоток.

Об этом сообщил посол Беларуси в Египте Сергей Рачков в интервью СТВ 16 июня.

По словам дипломата, могут быть открыты прямые рейсы между двумя странами.

17 июня ожидается визит президента Египта Абдула-Фаттаха ас-Сиси в Беларусь. Встреча глав Беларуси и Египта в Минске позитивно скажется на дальнейшем развитии сотрудничества стран.

Рачков сообщил, что Минск рассчитывает на открытие в ближайшем будущем диппредставительства в Беларуси. В результате белорусские бизнесмены получат возможность открывать визы оперативнее. Увеличится и пассажиропоток.

«Тогда мы сможем подумать об открытии прямого авиационного сообщения между Минском и Каиром. Перспектива очень оптимистичная, но мы бы хотели, чтобы наши египетские друзья еще больше повернулись к Беларуси», – отметил Рачков.

Он подчеркнул, что между Беларусью и Египтом сложились дружественные отношения, однако для их дальнейшего развития нужно снимать существующие экономические барьеры.