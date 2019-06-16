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Андрейченко: политика протекционизма не позволяет создавать равные условия для предприятий Беларуси и России

17.06.2019 13:47 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Андрейченко: политика протекционизма не позволяет создавать равные условия для предприятий Беларуси и России
Во время сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политика протекционизма не позволяет создавать равные условия для предприятий Беларуси и России, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня на открытии в Минске сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко отметил, что чем более зрелой становится белорусско-российская интеграция, тем требовательнее становится общественный запрос на ее углубление, решение проблем, которые тормозят развитие экономики. "Политика национального протекционизма не позволяет эффективно решать задачи по созданию равных условий для субъектов хозяйствования", - подчеркнул он.

Союзные парламентарии сегодня на сессии обсуждают реализацию приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы. Депутатам представлена информация о работе по повышению эффективности торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России, а также о деятельности по развитию агропромышленного комплекса в Союзном государстве. Кроме того, на заседании проанализировано исполнение резолюции Высшего государственного совета Союзного государства от 30 июня 2017 года "Об отмене роуминга на территории Союзного государства", подведены итоги деятельности Молодежной палаты при Парламентском собрании.

Помимо депутатов Парламентского собрания в работе сессии принимают участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России, постоянных наблюдателей при Парламентском собрании, члены Молодежной палаты при Парламентском собрании.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Андрея Покумейко

 
Теги: Минск
 
 
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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политика протекционизма не позволяет создавать равные условия для предприятий Беларуси и России, заявил председатель Палаты...
 
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