США разместят военные базы в шести точках в Польше - около границы Беларуси

США разместят военных в шести локациях на территории Польши, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

«Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит, и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора. Предполагаемый захватчик знает, что нарушение польских границ означает не локальный конфликт, а глобальный», — заключил Блащак.

По его словам, «присутствие американских военных свидетельствует о том, что атака на Польшу станет атакой на весь альянс НАТО», передает РБК.

Сейчас в Польше размещен американский воинский контингент в 4,5 тысячи военнослужащих, по новому соглашению, их станет 5,5 тысяч. Конкретное место дислокации будет определено специальным соглашением.

Ранее в ходе визита президента Анджея Дуды в Вашингтон было достигнуто соглашение о размещении на польской территории эскадрона беспилотников MQ-9 и дополнительного военного контингента. При этом Польша берет на себя все расходы, связанные с подготовкой необходимой инфраструктуры, будет построен военный аэродром.

На слова Блащака Россия ответила стереотипно, пообещав устами председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева реакцию «военного характера». «Это радикальное нарушение основополагающего акта Россия - НАТО», - цитирует Косачева РИА «Новости».