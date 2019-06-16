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США разместят военные базы в шести точках в Польше - около границы Беларуси
17.06.2019 15:04 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
США разместят военных в шести локациях на территории Польши, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.
«Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит, и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора. Предполагаемый захватчик знает, что нарушение польских границ означает не локальный конфликт, а глобальный», — заключил Блащак.
По его словам, «присутствие американских военных свидетельствует о том, что атака на Польшу станет атакой на весь альянс НАТО»,
Сейчас в Польше размещен американский воинский контингент в 4,5 тысячи военнослужащих, по новому соглашению, их станет 5,5 тысяч. Конкретное место дислокации будет определено специальным соглашением.
Ранее в ходе визита президента Анджея Дуды в Вашингтон было достигнуто соглашение о размещении на польской территории эскадрона беспилотников MQ-9 и дополнительного военного контингента. При этом Польша берет на себя все расходы, связанные с подготовкой необходимой инфраструктуры, будет построен военный аэродром.
На слова Блащака Россия ответила стереотипно, пообещав устами председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева реакцию «военного характера». «Это радикальное нарушение основополагающего акта Россия - НАТО», -
Официальный Минск пока новую информацию о размещении баз НАТО не прокомментировал. Однако ранее Александр Лукашенко неоднократно обращался к этой теме. Беларусь не собирается воевать с Польшей, поэтому создавать лишние военные базы не нужно,
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США разместят военных в шести локациях на территории Польши, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.
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